Estudio revela cuáles son los 3 colores que siempre eligen las personas menos inteligentes

Aunque no lo crea, los colores juegan un papel importante en muchos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la economía, las decisiones de compra e incluso en las emociones y estados de ánimo. Los colores tienen el poder de influir en cómo se sienten las personas, cómo reaccionan ante una situación y cómo percibir el mundo. De hecho, pueden transmitir mensajes, generar sensaciones de urgencia, confort, felicidad o incluso peligro. Esta influencia de los colores va más allá de la estética y se convierte en una herramienta fundamental en áreas como el marketing, el diseño de productos, la publicidad e incluso en la decoración de espacios.

Además, hay una ciencia que se encarga de estudiar los colores, esta se llama la colorimetría , la cual se ocupa del estudio de los colores, sus propiedades y cómo estos afectan en la percepción y comportamiento. A través de esta disciplina, se han identificado patrones de reacción ante ciertos colores, lo que permite su aplicación estratégica en diversas áreas, desde la creación de marcas hasta el diseño de interiores.

Qué colores eligen las personas menos inteligentes

La elección de colores puede decir mucho sobre la personalidad de una persona, incluso sobre su nivel de creatividad e inteligencia de esta misma. Según una investigación de la Universidad de Groningen revelan que ciertos colores son más frecuentes en personas menos inteligentes:

Gris

El gris es un color que evoca una sensación de estabilidad y seriedad, pero también puede transmitir monotonía y falta de variedad. Según los expertos, este color puede limitar la capacidad de una persona para pensar de manera fuera de lo común. Las personas que prefieren el gris tienden a evitar el riesgo y se enfocan más en lo predecible y seguro, lo que puede inhibir la creatividad.

Marrón

El marrón, por otro lado, se asocia con lo terrenal, la solidez y la prudencia. Si bien es un color que transmite seguridad, su relación con la falta de riesgo puede restringir la flexibilidad mental necesaria para ser creativo. Las personas que eligen marrón suelen tener un enfoque más conservador, prefiriendo soluciones tradicionales antes que explorar nuevas posibilidades.

Amarillo

El amarillo, aunque es un color brillante y energético, también se ha vinculado con sentimientos de ansiedad o fatiga mental. De acuerdo con los investigadores, este color puede generar estrés en algunas personas, lo que afectaría su capacidad para pensar con claridad y generar ideas originales. A pesar de su energía, su impacto psicológico no siempre es positivo en términos de creatividad.

La relación entre creatividad, inteligencia y los colores

Los investigadores de la Universidad de Groningen han dedicado años a estudiar cómo la elección de colores puede estar relacionada con la personalidad y las capacidades cognitivas. A través de diversos estudios, han observado que las personas con una personalidad más creativas e inteligentes tienden a optar por colores más vivos y enérgicos, como el rojo, el azul y el verde.

Estos colores son comúnmente preferidos por aquellos individuos que se consideran más innovadores, flexibles y dispuestos a explorar nuevas ideas.