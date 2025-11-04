La evolución de Medipiel: la marca que ahora es mucho más que piel

Colombia

Medipiel, una compañía con presencia en Colombia, Ecuador y Costa Rica, y reconocida por su liderazgo en skincare dermatológico, se transformó y evolucionó a MDP By Medipiel, yendo mucho más allá en el catálogo para sus clientes.

Y es que este no es solo un simple cambio de nombre, MDP By Medipiel se reestructura para brindarles mejores y más opciones a las personas ante la constante demanda del consumidor.

A través de redes sociales, Medipiel generó una gran expectativa con su cambio, haciendo que sus seguidores se preguntaran qué sucedía con la marca. Además, en sus puntos físicos, el cambio del logo fue algo que impactó a sus usuarios de manera inmediata.

MDP By Medipiel ahora se posiciona como una marca que, además de ser líder en cuidado de la piel, brinda un servicio integral para toda la familia, porque cuidarse, en cualquiera de sus formas, siempre será una forma real de amarse.

Entre sus productos destacados se encuentran líneas de skincare, Haircare, Make Up, Fragrances y mucho más.

Desde ahora, cuidarse nunca ha sido tan fácil con los productos y servicios que trae MDP By Medipiel.