Fue capturado el escolta de la UNP y firmante de paz herido en Anorí en hechos que son investigados

Anorí- Antioquia

Recordemos que el pasado 25 de octubre el escolta de la UNP y firmante de paz Efraín de Jesús Atehortúa Valdés , conocido como (Alexis), resultó herido en el área urbana de Anorí, Nordeste de Antioquia, en un procedimiento policial, situación que sigue siendo investigada por la inspección general de la policía. El también funcionario activo permanece hospitalizado y su estado de salud sigue siendo grave; sin embargo, está bajo custodia policial.

Caracol Radio conoció que lo nuevo es que ya se conoce una versión de la policía sobre este caso y lo segundo es la actual situación judicial de Efraín Atehortúa Valdés. Lo primero es que, según la versión de la policía, el escolta del coordinador de ATCR de La Plancha de Anorí resultó herido, ya que presuntamente él junto a otro hombre habrían intentado sacar a otra persona de la sala de urgencias del hospital local a la fuerza y con supuestas intimidaciones con arma de fuego, por lo que una patrulla de la policía acudió al lugar y requirió a los supuestos agresores. Uno de ellos, es decir, Efraín, habría disparado contra los uniformados, quienes en su defensa accionaron las armas de dotación y lo impactaron en una pierna.

Lo segundo es que durante su estancia en el hospital las autoridades judiciales hicieron efectiva la orden de captura por los presuntos delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público. La captura fue legalizada por un juez, pero las audiencias fueron suspendidas hasta que el judicializado se recupere y pueda afrontar el proceso. A esta persona se le incautó una pistola, un proveedor y 14 cartuchos para la misma, además del salvoconducto para el porte del arma de fuego y el carné de la UNP.

Reacciones de los firmantes de paz de Anorí ante este hecho

Este martes 4 de noviembre La Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia (COOMULDESNA), a través del Consejo de Administración y el Colectivo Firmante de Paz Del ETCR Jhon Bautista Peña, mediante su Consejo Local se refirieron a este hecho y exigieron a las autoridades justicia para el caso de Efraín de Jesús Atehortúa Valdés conocido como (Alexis) por la situación ocurrida el 25 de octubre “En esa fecha, un agente de policía optó por accionar su arma letal contra la vida y la integridad de quien labora como escolta en la UNP, vulnerando así su derecho fundamental a la vida”, dice uno de los partes del comunicado del Colectivo Firmante de Paz Del ETCR.

También agregaron: “Lo más grave es que, a pesar de la evidente agresión, ahora se intenta judicializar a la víctima, cuando no existe razón alguna para que se le disparara. Se supone que la Fuerza Pública está para defender a la población civil, no para masacrarla. Para nosotros, un uniformado con esta conducta representa un peligro para la sociedad y un riesgo para los acuerdos de paz”.

Desde la Cooperativa (COOMULDESNA) le solicitan a la policía una respuesta oficial sobre este hecho y al mismo tiempo a los administradores de justicia que se llegue hasta las últimas consecuencias y se esclarezca lo ocurrido.