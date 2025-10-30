Un escolta de la UNP y firmante de paz quedó herido en confusos hechos en Anorí

Anorí- Antioquia

El pasado sábado 25 de octubre de 2025 se reportó un confuso hecho entre la policía y un escolta de la UNP en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia. La situación de la que se tiene poca claridad está siendo investigada por la Inspección General de la Policía Nacional.

Caracol Radio ha obtenido información de diferentes fuentes consultadas de que este hecho está siendo manejado bajo absoluta reserva por parte del nivel central de la policía. Frente a la situación este medio de comunicación conoció que el pasado sábado un escolta de la UNP y firmante de paz estaba en el área urbana de Anorí armado cuando se vio involucrado en una riña entre una pareja; él quiso interceder, pero en ese momento llegó la policía del municipio y, en confusos hechos que aún no se han aclarado por parte de las autoridades policiales ni locales, terminó herido en una pierna.

La bala le habría alcanzado la vena arteria, lo que le generó una pérdida abundante de sangre que le afectó gravemente su salud, tanto así que hasta el mediodía del miércoles aún estaba inconsciente en un hospital de Medellín donde es atendido.

Esta persona con el seudónimo de “Alexis”, el cual usaba cuando integraba las extintas Farc, es el escolta del líder del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) La Plancha de Anorí.

Caracol Radio ha tratado de obtener mayores datos sobre este caso con las autoridades locales, pero no ha sido posible, por ahora. La intención es tener la versión oficial del caso y entender cómo quedó herido el firmante de paz y escolta de la UNP en la intervención de la policía.