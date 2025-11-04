Éxito total el lanzamiento de La Galaxia de Jader Tremendo en la Plaza de Toros de Cartagena

Cartagena

La Plaza de Toros de Cartagena de Indias vivió uno de los días más importantes de la ciudad, dando apertura a las fiestas de noviembre con el lanzamiento del álbum #LaGalaxia de Jader Tremendo de la mano de HIC Producciones.

Con muchos DJs y más de nueve artistas invitados como; Young F, Altafulla, Twister, Mickey Love, Karlis Down y muchos más, hicieron parte de un show histórico. “La Pampara” oficialmente presentó a su público este gran álbum de 19 canciones que ha logrado varios de sus éxitos ser tendencia a nivel Nacional y quedar en el corazón de muchos colombianos.

Uno de los momentos más importantes de la noche fue la presencia de su hermano Zaider y de su hijo Akon David, quienes lograron generar un momento único apoyando a Jader y demostrando al público la bonita y lo talentosa dinastía Peralta.

De manera sorpresiva también se contó con la presencia del Cantor Elder Dayan, el cual apoyó de manera especial a su gran amigo Jader en este día tan importante para él y todos los Tremendistas

Desde las 6 de la tarde se dio apertura de puertas al público para el disfrute de una noche sin precedentes hasta las 3 de la madrugada, sin duda alguna miles de tremendistas de distintas ciudades se dieron cita para vivir una noche especial y llena de sorpresas.