Éxito total el lanzamiento de La Galaxia de Jader Tremendo en la Plaza de Toros de Cartagena

El evento tuvo muchos DJs y más de nueve artistas invitados

La Plaza de Toros de Cartagena de Indias vivió uno de los días más importantes de la ciudad, dando apertura a las fiestas de noviembre con el lanzamiento del álbum #LaGalaxia de Jader Tremendo de la mano de HIC Producciones.

Con muchos DJs y más de nueve artistas invitados como; Young F, Altafulla, Twister, Mickey Love, Karlis Down y muchos más, hicieron parte de un show histórico. “La Pampara” oficialmente presentó a su público este gran álbum de 19 canciones que ha logrado varios de sus éxitos ser tendencia a nivel Nacional y quedar en el corazón de muchos colombianos.

Uno de los momentos más importantes de la noche fue la presencia de su hermano Zaider y de su hijo Akon David, quienes lograron generar un momento único apoyando a Jader y demostrando al público la bonita y lo talentosa dinastía Peralta.

De manera sorpresiva también se contó con la presencia del Cantor Elder Dayan, el cual apoyó de manera especial a su gran amigo Jader en este día tan importante para él y todos los Tremendistas

Desde las 6 de la tarde se dio apertura de puertas al público para el disfrute de una noche sin precedentes hasta las 3 de la madrugada, sin duda alguna miles de tremendistas de distintas ciudades se dieron cita para vivir una noche especial y llena de sorpresas.

