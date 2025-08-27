Proyecto de ley propone que el feminicidio no tenga límite de tiempo para ser juzgado

Colombia

En el Congreso de la República, por el senador Efraín Cepeda y la representante Karime Cotes radicaron un proyecto de ley que busca declarar el feminicidio como un delito imprescriptible, de modo que los responsables puedan ser perseguidos judicialmente sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el crimen

La iniciativa, llamada “Ley Nancy Mestre”, rinde homenaje a la joven barranquillera asesinada en 1994. Su padre, Martín Mestre, persiguió al responsable por más de tres décadas hasta lograr su captura y extradición desde Brasil.

El senador Efraín Cepeda señaló que esta ley es una forma de evitar la impunidad: “Dos de cada tres feminicidios en Colombia quedan en la impunidad. Eso no puede seguir pasando”

Según cifras oficiales presentadas por los congresistas, entre 2023 y junio de 2025 se han registrado más de 2.300 feminicidios, y solo el 33% de los casos llegan a sentencia. “Una familia que sufre un feminicidio recibe doble victimización: el crimen y la impunidad”, afirmó Cepeda.

Por su parte, la representante Karime Cotes aseguró que con esta ley se envía un mensaje claro: “Los feminicidas deben saber que algún día se les va a encontrar y se les va a encarcelar”.El proyecto se convierte así en un paso adicional frente a la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio.