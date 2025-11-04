En cementerio, no se pueden encontrar cuerpos de desaparecidos, porque la maleza no lo permite

Neiva

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) llevó a cabo una nueva fase de intervención al cementerio San Antonio de Padua o cementerio antiguo de Pitalito, ubicado en el sur del Huila. En esta oportunidad, la entidad realizó una revisión minuciosa y no intrusiva de la zona boscosa del camposanto, con el propósito de identificar lugares en los que podrían encontrarse dispuestos cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas.

Con el paso de los años, este cementerio ha perdido parte de su señalización original, llevando a que el rastro de los cuerpos de personas no identificadas, que en su momento fueron marcados con cruces de madera y metal, desaparezca. Adicionalmente, la plantación de guadua que se encuentra a un costado ha avanzado, llegando a cubrir los antiguos enterramientos y haciendo que sea aún más difícil localizarlos.

Diego Fernando Sevilla Cortés, coordinador del equipo de la UBPD en Huila, aseguró que: «La prospección no intrusiva es una observación detallada del terreno sin tener que intervenir sepulturas o bóvedas. Se trata de identificar irregularidades en el terreno para encontrar posibles puntos de interés forense, con el fin de hallar cuerpos de personas no identificadas que fallecieron a causa del conflicto armado interno».

Con el guadual como testigo, la demarcación violeta trazó el rumbo de la denominada prospección no intrusiva en la zona donde la naturaleza ha recuperado su terreno, donde las raíces se han apoderado de los enterramientos sin nombres, cubriendo con lodo y vegetación las antiguas cruces y marcas.

Según la investigación humanitaria y extrajudicial realizada por la Unidad de Búsqueda, en el San Antonio de Padua podrían encontrarse entre 80 y 90 cuerpos de personas que fueron desaparecidas en acciones del conflicto armado. Esta intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sur del Huila, mediante el cual se realizan acciones de búsqueda para encontrar a 675 personas desaparecidas.

Para Isaac Giraldo López, investigador integral de la UBPD: «Este cementerio es un sitio de interés forense muy importante en el Huila y el sur del país ya que aquí durante tres o cuatro décadas fueron inhumados decenas de personas en condición de no identificados que perdieron la vida en el marco del conflicto armado».

Giraldo agregó que: «A la fecha, hemos realizado dos fases de intervención donde hemos recuperado un número estimado de 40 cuerpos de personas que perdieron la vida en una temporalidad entre 1997 hasta el 2012, en hechos asociados al conflicto armado. Pero aún nos falta por recuperar cerca de 50 personas y por esto es tan importante ubicar las coordenadas de estos sitios que no han podido ser localizados en este camposanto».