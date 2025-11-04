El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 4 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el debut de la Selección Colombia sub-17 en el mundial Sub-17.

La Selección Colombia en su debut del Mundial Sub-17 / Getty Images

La Selección Colombia en su debut del Mundial Sub-17 / Getty Images / Jurij Kodrun - FIFA

Juan Cedeño

¿Hay que ganar el Mundial para ser el mejor?

¿Hay que ganar el Mundial para ser el mejor?

43:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Selección Colombia en su debut del Mundial Sub-17 / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los equipos favoritos en la liga y si Nacional está por encima de los demás equipos. César dijo: “Sabe que yo no veo a Nacional tan favorito como lo ve la mayoría. Los veo muy parejos y con números que son muy cercanos”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero nomás como fue el último resultado entre ellos, no hay paridad. Nacional tiene más recambio y ahora creo que está en mejor momento”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad