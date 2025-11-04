El Pulso del Fútbol, 4 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el debut de la Selección Colombia sub-17 en el mundial Sub-17.
¿Hay que ganar el Mundial para ser el mejor?
43:20
La Selección Colombia en su debut del Mundial Sub-17 / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los equipos favoritos en la liga y si Nacional está por encima de los demás equipos. César dijo: “Sabe que yo no veo a Nacional tan favorito como lo ve la mayoría. Los veo muy parejos y con números que son muy cercanos”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero nomás como fue el último resultado entre ellos, no hay paridad. Nacional tiene más recambio y ahora creo que está en mejor momento”.
