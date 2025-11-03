Ola de críticas a Juan Pablo Montoya desde Argentina por Franco Colapinto

Juan Pablo Montoya, en el foco de las críticas de los argentinos por Franco Colapinto / Getty Images.

Juan Pablo Montoya, único piloto colombiano que ha hecho parte de la Fórmula 1, es el blanco de fuertes críticas de aficionados argentinos, quienes han reaccionado a un comentario del bogotano sobre Franco Colapinto, corredor de Buenos Aires que hoy se encuentra en la máxima categoría del automovilismo.

Montoya, durante una emisión de MontoyAS, videopodcast que realiza con el Diario AS y La W Radio, manifestó que Colapinto se encontraba hoy en día en la Fórmula 1 gracias al patrocinio de dos grandes empresas argentinas.

Desde el país, tomaron las declaraciones como si el piloto bogotano estuviera indicando que Franco Colapinto no tiene ningún mérito desde el talento para estar en la Fórmula 1 y todo se debe al sponsor que ha recibido.

Si bien el patrocinio es casi tan importante como el talento para poder estar en la competencia en la máxima categoría del automovilismo, Juan Pablo Montoya ha reconocido en ese espacio algunas condiciones del corredor argentino de 22 años.

¿Qué le han escrito a Juan Pablo Montoya?

Juan Pablo Montoya ha recibido más de 1000 comentarios en su cuenta de Instagram de fanáticos argentinos, los cuales lo señalan de “resentido” y apuntan principalmente contra su hijo, Sebastián Montoya, actualmente en la Fórmula 2.

Los reclamos de los aficionados argentinos a Montoya se leen incluso en una publicación en la que el bogotano ni siquiera menciona a Colapinto.

Actualmente Franco Colapinto se ubica 20 en la clasificación mundial de la Fórmula 1 y sin puntos en el campeonato; Montoya estuvo en la categoría entre el 2001 y el 2006, habiendo ocupado la tercera posición del campeonato mundial en dos oportunidades.