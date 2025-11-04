Autoridades desmantelan una red al servicio de alias ‘máxima’ en Chinchiná, Caldas

Manizales

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal, mediante acciones que incluyó policías encubiertos y labores de seguimiento exhaustivo, lograron desarticular una red criminal que, presuntamente, delinquía bajo las órdenes de alias ‘Máxima’, un actor delincuencial que, pese a estar privado de la libertad, coordinaba la venta de drogas desde su lugar de reclusión.

“El procedimiento se llevó a cabo mediante dos diligencias de registro y allanamiento en el barrio El Viacrucis, sector conocido como El Patio, donde fueron capturadas cinco personas, entre ellas alias “Barbado” y alias “Frank”, quienes serían los principales dinamizadores del tráfico local de estupefacientes y presuntos colaboradores de alias “Máxima”

Las diligencias también permitieron la incautación de un arma de fuego, munición, más de 4.500 gramos de estupefacientes (entre marihuana y bazuco), dos grameras, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y empaque de drogas.

Las investigaciones indican que la red llevaba aproximadamente nueve meses delinquiendo, generando rentas criminales cercanas a $30 millones de pesos mensuales. Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tras las audiencias de legalización e imputación de cargos, todos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.

La coronel Rocio Milena Melo Puerto, comandante del Departamento de Policía Caldas, destacó que este resultado:

“Este resultado refleja el compromiso permanente de la institución con la seguridad de los caldenses, afectando directamente la capacidad operativa de las estructuras delincuenciales y reduciendo el impacto de delitos como hurto, lesiones personales y homicidios que generan inseguridad en el centro sur del departamento.”