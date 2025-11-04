18 capturados y 20 riñas atendidas por la Policía en municipios de Bolívar

Cartagena

En el marco del Plan “Seguridad, Democracia y Dignidad”, la Policía Nacional en el Departamento de Bolívar entregó un positivo balance de las acciones operativas y preventivas desarrolladas durante el fin de semana con puente festivo del Día de Todos los Santos.

Durante estas jornadas, se logró la captura de 18 personas, de las cuales 12 fueron en flagrancia y seis mediante orden judicial, en municipios como Magangué, Mompox, San Juan de Nepomuceno, Arjona, El Carmen de Bolívar, Calamar, Talaigua Nuevo y San Jacinto.

En los diferentes procedimientos también se registró la incautación de tres armas de fuego, las cuales fueron sacadas de circulación, evitando su uso en posibles actos delictivos como homicidios o hurtos, así como 125 dosis de estupefacientes entre marihuana y base de coca, que fueron retiradas de las calles, impidiendo su distribución y consumo ilegal.

De igual forma, fueron recuperados un vehículo y una motocicleta que habían sido reportados como hurtados, gracias a los controles y verificaciones adelantadas por las patrullas en los diferentes municipios del departamento.

En el municipio de Arjona, durante los operativos de control y verificación de establecimientos abiertos al público, se realizó la suspensión temporal de la actividad de un establecimiento por incumplir las normas de convivencia y los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Así mismo, se impusieron 24 comparendos por comportamientos contrarios a la Convivencia Ciudadana, y el Centro Automático de Despacho (CAD 123) atendió 53 llamadas, de las cuales 33 correspondieron a casos de alto volumen de sonido y 20 por riñas, situaciones que fueron atendidas de manera oportuna por las patrullas del cuadrante.

El señor coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó que estos resultados reflejan el compromiso institucional con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, destacando que:

“Seguiremos trabajando sin descanso para contrarrestar el delito en todas sus manifestaciones. No permitiremos que unos pocos alteren la convivencia ni la paz de los bolivarenses. Nuestra misión es proteger la vida, la integridad y los bienes de todos.”

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea gratuita 123 o con el cuadrante más cercano.