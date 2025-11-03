Ninjaa presenta “La Carta”: la canción que mezcla calle, raíces y música urbana

El cantautor colombiano, Ninjaa con apenas 25 años ya se perfila como una de las voces más prometedoras de la nueva generación urbana en Colombia. Originario de Pitalito (Huila) y actualmente radicado en Medellín, Ninjaa ha recorrido un camino poco convencional: empezó a cantar a los 7 años con baladas y boleros pop, luego se formó en el freestyle y hoy es un artista urbano que ya se ha presentado en escenarios internacionales como el Calibash en Los Ángeles, compartiendo cartel con grandes exponentes del género.

En entrevista con Caracol Radio Ninjaa comentó que en un inició estudio odontología y cuando supo que quería ser cantante, en un comienzo no contó con el apoyo de su familia, pero con esfuerzo, ahora sus padres son sus fans número uno.

Su más reciente lanzamiento titulado “La Carta”, es una apuesta fresca y honesta que fusiona vallenato y reguetón con un relato de amor, error y perdón contado desde la empatía.

En su estreno oficial, Ninjaa llevó la canción directamente a la gente: se subió a buses para cantarla en vivo, montó un puesto callejero llamado “Tómate un trago y escucha mi canción” y convirtió esquinas en escenarios improvisados. Estas activaciones se volvieron parte esencial de la historia del tema y refuerzan su conexión con el público.

“Quise que la gente viviera ‘La Carta’ conmigo, sin filtros. La calle es donde aprendí a cantar, donde se siente de verdad la música. Desde ahí quiero crecer, con autenticidad”, afirma Ninjaa.

Contó que esta canción es un himno al perdón para recuperar a la pareja y como anécdota agregó que cuando presentó la canción en la calle muchas personas se le acercaban a agradecerle por crear esta canción.

El sencillo fue producido por Cheztom, uno de los pioneros del género urbano en Colombia y responsable de éxitos para artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Reykon, Tyga y Víctor Manuelle, entre otros.

El artista contó en Caracol Radio que tomó su nombre de la mentalidad de vida que ha tenido a lo largo de los años: “siento que con lucha, disciplina y trabajo puedo conseguir todo lo que me proponga”, contó el artista.