Lluvias generan emergencias en varios corregimientos del municipio de Pensilvania, Caldas

Manizales

Varios daños en viviendas y calles se registraron a la entrada del corregimiento de Arboleda Pensilvania. Los aguaceros que cayeron sobre en esta zona provocaron la creciente de un nacimiento de agua y generaron daños en las vías

La Unidad de Gestión de Riesgo atendió el caso ante el llamado de los vecinos. Según Jhon James Gómez, al parecer un tubo madre de alcantarillado se rompió y represó las aguas, erosionando el terreno, lo que condujo que cedieron las placas huellas de la calle de acceso.

“Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en el sector, especialmente sobre los corrimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo. En el corrimiento de Arboleda se presenta colapso de una transversal en el casco urbano del corregimiento, el cual genera pérdida parcial de la vía principal en el casco urbano y esta misma vía que comunica hacia el corrimiento de Puerto Venos en Antioquia”, dijo Gómez.

Gestión del Riesgo del municipio, adelantó el inventario de los daños registrados en la noche otros daños en la vía que conduce de Arboleda Puerto Venus ocurrieron en los sectores de La Carbonera, el Verdal y la quebrada El Quince.

A esta hora continúan los censos para determinar el número de afectaciones en el oriente del departamento