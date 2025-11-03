La Plata estrena Centro de Operaciones de Emergencias para fortalecer la atención ante desastres

Neiva

Se inauguró en La Plata el Centro de Operaciones de Emergencias del Occidente (COE), una infraestructura que permitirá fortalecer la gestión del riesgo en esta zona del departamento. Con una inversión superior a $4.924 millones, el proyecto beneficiará a más de 83 mil habitantes de los municipios cercanos, mejorando la capacidad de respuesta ante desastres naturales y situaciones de emergencia.

El moderno complejo cuenta con estación de bomberos, sedes de la Cruz Roja y la Defensa Civil, sala de crisis, bodegas estratégicas, planta eléctrica, vías de acceso y una torre de identidad, que aseguran su funcionamiento integral. Este tipo de obras reflejan el compromiso por proteger la vida y fortalecer la presencia institucional en los territorios.

El proyecto se originó en los lineamientos del CONPES 3667 de 2010, enfocado en reducir los riesgos asociados al Volcán Nevado del Huila. Su construcción comenzó en diciembre de 2022, y fue finalizada en la actualidad. Con ello, se consolida un espacio estratégico para la coordinación de emergencias y la respuesta inmediata ante eventos naturales.

Durante el acto inaugural, también se entregó una ambulancia completamente dotada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata, con una inversión de $275 millones, que permitirá atender emergencias derivadas del cambio climático, que genera daños en algunas zonas del país.