Fue encontrado el ciudadano perdido en el cerro de Guadalupe en Bogotá, ¿Quién es?

Colombia

A las 9:42 de la mañana, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá confirmó el hallazgo del ciudadano estadounidense Tenzing Namgyl, reportado como desaparecido desde el 1 de noviembre en inmediaciones del cerro de Guadalupe, en los cerros orientales de la capital.

El operativo de rescate estuvo a cargo del equipo Rescate #1, liderado por el bombero Ronald Méndez, quien junto a su grupo localizó al extranjero entre el río San Francisco y Vicachá, segunda compuerta.

Según el reporte de la entidad, “al paciente, quien manifestó mucho cansancio, se le brindaron los primeros auxilios y se evidenciaron signos de deshidratación e hipotermia”. Tras recibir atención en el lugar, fue trasladado a un centro asistencial.

Tres días de búsqueda

Las labores de localización iniciaron la noche del 1 de noviembre, cuando se conoció que Namgyl se había extraviado mientras hacía un recorrido por la zona boscosa de los cerros orientales.

Durante el operativo participaron Bomberos Oficiales de Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, el Idiger, la Defensa Civil, Ponalsar, la Policía Cívica, Carabineros, la Policía de Turismo y guardabosques de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

También se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de búsqueda, que incluyeron:

Recorridos por el río Arzobispo y los alrededores del cerro de Monserrate.

Inspección en el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla.

Sobrevuelos con drones en un perímetro de 6 kilómetros.

Apoyo aéreo del helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana.

¿Quién es Tenzing Namgyl?

Aunque las autoridades no han entregado detalles sobre las razones de su visita a Colombia, se trata de un ciudadano estadounidense que realizaba una caminata en solitario por los cerros orientales de Bogotá.

Su rescate generó una respuesta coordinada entre entidades distritales y nacionales, que durante tres días desplegaron personal especializado en rescate y búsqueda en zonas de difícil acceso.