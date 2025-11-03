Continúa la búsqueda de un extranjero que se extravió en los cerros orientales

Este sábado, 1 de noviembre, el cuerpo de Bomberos informó sobre un hombre de nacionalidad estadounidense que se extravió en los alredores de los cerros orientales de la capital, por lo que la entidad, sobre las 7 de la noche empezó la búsqueda terrestre junto a equipo canino y aérea con drones y el helicóptero Halcón de la Policía.

Debido a que no hubo resultados positivos sobre el paradero del extranjero, este domingo, los Bomberos continuaron la búsqueda con apoyo de la Policía, el Ejército Nacional y la Defensa Civil de Colombia. De igual manera, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el lugar.

La operación incluyó recorridos por lugares clave como el Rio Arzobispo, alrededores del cerro de Monserrate y el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla, junto a sobrevuelos de drones en un perímetro de 6 kilómetros.

El cuerpo de Bomberos dio el balance a horas de la noche, afirmando que los guardabosques los han “guiado por los caminos donde posiblemente pudo transitar el señor de nacionalidad americana”.

Sin embargo, a pesar de la búsqueda que se ha realizado desde horas de la noche del primero de noviembre y del día de este domingo, no han tenido resultados positivos.