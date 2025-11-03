Emergencia ambiental en Pitalito por volcamiento de vehículo con combustible

Neiva

Una emergencia ambiental se registró este lunes en el municipio de Pitalito, sur del Huila, luego del volcamiento de un vehículo que transportaba combustible tipo ACPM en la vereda Villa Fátima, corregimiento de Bruselas, sobre la ruta 45. El accidente generó preocupación ante la posible contaminación de la quebrada El Cedro, afluente que abastece el acueducto municipal.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios, junto con la Defensa Civil, la Policía y personal de las empresas de servicios públicos, activaron de inmediato los planes de contingencia. Se instalaron barreras de contención aguas arriba del punto de impacto y en la bocatoma del acueducto con el fin de evitar que el hidrocarburo continúe su curso hacia la fuente hídrica.

La Gerente de EMPITALITO , Carolina Calderón Valderrama, comento que “como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de las válvulas del sistema de captación de agua. Se espera que los análisis de laboratorio determinen el nivel de contaminación del afluente para establecer los pasos a seguir en el proceso de descontaminación. Mientras tanto, el municipio se apoya en los tanques de almacenamiento para garantizar el suministro temporal del servicio”.

La emergencia podría afectar a más de 130 mil habitantes de la zona urbana de Pitalito. Las autoridades locales hicieron un llamado a la empresa de hidrocarburos responsable del vehículo para que active su plan de contingencia y realice de manera urgente el trasbordo del combustible restante, con el fin de evitar un daño mayor en el ecosistema y restablecer el servicio de agua potable lo antes posible.