El teatro brilló en el cierre del FICC

El Festival Internacional de la Cultura vivió una jornada teatral llena de emociones, creatividad y reflexión. Tres obras marcaron el cierre del sábado 1 de noviembre, ofreciendo al público experiencias escénicas diversas que celebraron el poder del arte para conectar sensibilidades y generar diálogo.

La programación comenzó a las 2:00 p.m. en la Plaza de Bolívar con “Vía Nueva”, una coproducción de Vendimia Teatro y Tierra Adentro Teatro (Bogotá), que transformó el espacio público en un escenario vivo donde las historias de cambio y encuentro se mezclaron con la cotidianidad de la ciudad. Más tarde, Nido Teatro presentó “Jugando a Chéjov” en Casa TEB, una pieza íntima que rindió homenaje al dramaturgo ruso con humor y delicadeza, destacando la fuerza del teatro independiente boyacense.

La jornada culminó en el Teatro Mayor Bicentenario con “Voces del Alma”, del Teatro Itinerante del Sol, obra ganadora de la Convocatoria FICC. Con una puesta en escena simbólica y profunda, el grupo boyacense invitó a una reflexión sobre la memoria y la identidad. El público respondió con aplausos y ovaciones, reconociendo el talento local y reafirmando que el teatro continúa siendo uno de los pilares culturales más poderosos del festival.