El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el nivel ascendete de Nacional en la Copa Colombia.

Atlético Nacional. Foto: Castro/Colprensa.

Juan Cedeño

¿Esta Nacional para ganarlo todo?

51:37

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Nacional ante América en la final de ida de la Copa Colombia. Steven dijo: “David González se equivocó otra vez en los partidos definitivos, ya en la final ante Tolima le había metido tres defensas, cuando no era necesario inventar”. Sobre el tema César agregó: “González puso a Paz y a Roa, y creo que en el inicio era un buen planteamiento. Lo malo es que Paz cometió un error”.

No olvide escuchar el audio del programa.

