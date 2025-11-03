El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Esta Nacional para ganarlo todo? 51:37 Cerrar Descargar

Atlético Nacional. Foto: Castro/Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Nacional ante América en la final de ida de la Copa Colombia. Steven dijo: “David González se equivocó otra vez en los partidos definitivos, ya en la final ante Tolima le había metido tres defensas, cuando no era necesario inventar”. Sobre el tema César agregó: “González puso a Paz y a Roa, y creo que en el inicio era un buen planteamiento. Lo malo es que Paz cometió un error”.

