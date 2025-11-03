Noticiero mediodía Cartagena

Colombia alista buque con ayuda humanitaria para Cuba

Desde Cartagena avanza el cargue del buque ARC Victoria de la Armada de Colombia, que llevará más de 240 toneladas de asistencia humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa.

El apoyo incluye kits de alimentos, aseo, toldillos, leche UHT, agua y combustible.

La operación es coordinada por la UNGRD, en articulación con la Cancillería, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Naval del Caribe, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.

