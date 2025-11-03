CAR suspende obras ilegales en Zipaquirá por uso de residuos contaminantes en relleno de terreno

Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades en un predio urbano del barrio La Esmeralda, en Zipaquirá, por el uso ilegal de residuos de construcción y demolición (RCD) con fines de relleno y nivelación de terreno.

Durante una visita de inspección, funcionarios de la regional Sabana Centro identificaron la presencia de materiales altamente contaminantes como fragmentos de ladrillo, madera, lonas plásticas, neumáticos y restos de concreto, mezclados con tierra. También hallaron un muro de contención construido con residuos de lona y llantas usadas.

Riesgos ambientales y para la salud

El director regional de la CAR Sabana Centro, Mauricio Garzón, explicó que esta práctica representa múltiples riesgos:

“El uso inadecuado de este tipo de materiales causa contaminación al suelo, aire y agua, además de generar riesgos para la salud pública por el incremento de olores ofensivos, enfermedades respiratorias y riesgo de derrumbe de las estructuras debido a la inestabilidad del terreno”.

La entidad advirtió que, con la llegada de la segunda temporada de lluvias de 2025, el terreno podría sufrir filtraciones e inestabilidad, lo que agrava el peligro para la comunidad aledaña.

Disposición ilegal de escombros

Garzón recordó que, de acuerdo con el artículo 20 de la Resolución 472 de 2017, está prohibida la disposición abierta o indiscriminada de residuos de construcción y demolición en todo el territorio nacional.

Entre las actividades prohibidas se incluyen: