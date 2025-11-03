Bucle Retrógrado de Mercurio: qué es este fenómeno astronómico y las fechas clave para noviembre

Mercurio retrógado es una “ilusión óptica” causada por el movimiento de la Tierra y Mercurio alrededor del Sol. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), durante este evento el planeta no cambia su órbita real, sino que parece moverse hacia atrás en el cielo porque la Tierra lo alcanza en su órbita, y la diferencia en sus velocidades hace que parezca que se mueve en dirección contraria.

Fases del movimiento Mercurio retrógado en 2025

Este noviembre, Mercurio completa un ciclo retrógado completo. Según el portal astronómico Star Walk, el próximo 9 de noviembre su movimiento retrógado, hacia el oeste. Después de que Mercurio alcance su conjunción inferior con el Sol el próximo 20 de noviembre, dejará de ser visible en el cielo y pasará a ser visible en la mañana.

Posteriormente, el 29 de noviembre, el planeta parecerá detener su aparente movimiento retrógado y comenzará a moverse hacia el este, retomando su trayectoria directa.

Las semanas previas al 9 de noviembre (comenzando el 21 de octubre) ya se sentían como una ralentización gradual, preparatoria para el ciclo retrógrado, donde las decisiones y conversaciones pueden verse puestas a prueba.

Conviene mencionar que, no es posible percibir el movimiento retrógrado en una sola noche de observación; ya que se revela gradualmente durante varias noches.

Qué es este fenómeno astronómico

Generalmente, mientras la Tierra orbita el Sol, los planetas en el cielo parecen moverse en la misma dirección que el Sol: de oeste a este. Los astrónomos llaman a esto movimiento directo o prógrado. Es importante no confundir esto con el movimiento diario de todo el cielo (de este a oeste), que es causado simplemente por la rotación de la Tierra sobre sí misma.

Sin embargo, en ciertos momentos, un planeta parece “caminar hacia atrás” en el cielo, moviéndose de este a oeste. A este fenómeno se le conoce como movimiento retrógrado aparente (del latín retrogradus, que significa “paso hacia atrás”).

¿Por qué ocurre y cuál es su influencia?

La causa principal son las diferencias en la velocidad orbital de los planetas.

Imagina que la Tierra es un coche más rápido que otro planeta en una carretera. Cuando la Tierra adelanta a ese planeta más lento (como Marte), por un breve instante, ese planeta parece moverse en dirección contraria a nuestro avance. Este efecto óptico es lo que percibimos como movimiento retrógrado.

Para la astrología, este periodo es una oportunidad para examinar y mejorar proyectos pasados, así como para reflexionar sobre circunstancias vitales que están esperando salir a flote.

Los astrólogos advierten que nacer con un planeta retrógrado significa que hay un tema del pasado que uno viene a concluir’. Además, que no se deben firmar contratos durante Mercurio retrógrado o comprar herramientas de metal durante Marte retrógrado.

¿Qué planetas están retrógrados actualmente?

Neptuno: 5 de julio de 2025 - 10 de diciembre de 2025

5 de julio de 2025 - 10 de diciembre de 2025 Saturno: 14 de julio de 2025 - 28 de noviembre de 2025

14 de julio de 2025 - 28 de noviembre de 2025 Urano: 6 de septiembre de 2025 - 4 de febrero de 2026

Los siguientes planetas del sistema solar también entrarán retrógrados en 2025:

Mercurio: 9 de noviembre de 2025 - 29 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 29 de noviembre de 2025 Júpiter: 11 de noviembre de 2025 - 11 de marzo de 2026

Los amantes de la astronomía que quieran ver este evento deberán observar su posición en el cielo cada noche, anotando su posición en relación con las estrellas fijas. Al acumular estas observaciones a lo largo de las noches, notarán que su movimiento aparente se detiene, retroceda y luego vuelva a avanzar, dibujando un bucle.

Se recomienda utilizar un mapa del cielo o una aplicación de astronomía para encontrar la posición de Mercurio en el cielo en esa hora.