Se inauguró el Gran Festival de Brujas en Las Jagua 25 años de magia, cultura y tradición

Desde el pasado 31 de octubre se dio apertura al Gran Festival de Brujas en Las Jagua, un evento que celebra 25 años de historia, magia y tradición. Este año se destaca la realización del Festival Internacional de zancos de Atenea, que reúne a más de 200 artistas zanqueros con delegaciones de países invitados como México, Venezuela y Ecuador. La apertura oficial se dio con la presentación del grupo Promisión, reconocido por su fusión de sonidos electrónicos y ritmos tradicionales como la tambora, el tiple y la esterilla.

El evento contara con, asistentes que podrán disfrutar desfiles de luces, acompañado de fuego, danzas, teatro y música. El domingo se realizará la gran carrera mágica y ancestral, junto con el concurso de mascotas disfrazadas, el reinado de la magia y el encanto, la pasarela artesanal y diversas presentaciones artísticas. El lunes festivo se desarrollarán talleres de maquillaje, expresión corporal, actuación y un encuentro de directores, donde se compartirán experiencias culturales.

Según Yineth Quintero González, alcaldesa 8e), comentó que “Paralelamente, se lleva a cabo la décima Feria Artesanal “La Magia del Magdalena”, que se consolida como la más importante del departamento del Huila. Los organizadores invitan a toda la comunidad huilense, así como a visitantes de otras regiones del país, a participar en esta gran celebración que exalta las tradiciones y el talento local, reafirmando a Las Aguas como un epicentro cultural del sur del país”.

Se espera que lleguen al centro poblado de La Jagua, a escasos diez minutos del municipio de Garzón. Mas de 10 mil personas, como se ha venido registrando en los últimos años cuando se realiza este evento cultural, el encuentro tradicional ya se conoce en varios departamentos y países suramericanos.