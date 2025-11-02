Ofrecen recompensa por los responsables de los recientes sicariatos en El Espinal, Tolima

Tolima

Los tres sicariatos registrados el pasado 31 de octubre, en pleno día de Halloween, llevaron a las autoridades de El Espinal a convocar un consejo de seguridad extraordinario, en el que se tomaron medidas de seguridad.

La principal de las medidas, según informó el alcalde Wilson Montaña, fueron las recompensas ofrecidas por información sobre los dos sicariatos en los que fallecieron las víctimas. Se trató de Luis Díaz Rodríguez, de 63 años, y Edison Ramón Torres Lavado.

“Vamos a fortalecer nuestro presupuesto y vamos a fortalecer nuestra seguridad en El Espinal. Quiero ofrecer recompensa por el esclarecimiento de los hechos donde personas fallecieron el 31 de octubre. La suma de 10 millones de pesos de recompensa para las personas que nos ayuden a dar con el paradero de los responsables”, indicó el alcalde Montaña.

Por su parte, el teniente coronel Óscar Poveda, comandante operativo de la Policía en el Tolima, advirtió que la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) avanza en las pesquisas relacionadas con los sicariatos y esperan pronto informar sobre las capturas relacionadas con estos casos.

“La Policía Nacional dispuso de unas capacidades especiales de investigación e inteligencia para lograr esclarecer en un tiempo importante los hechos, y poder dar resultados que próximamente podrán verse reflejados en capturas contundentes”, remarcó Poveda.

Por último, trascendió que la víctima del tercer sicariato registrado en El Espinal, Raúl Stiven Herrera Pulecio, sobrevivió a los dos impactos de bala que recibió.