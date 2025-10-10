Capturan a cuatro integrantes del bloque central Isaías Pardo, responsables del atentado en La Plata

El director general de la Policía Nacional, general Carlos Triana, confirmó la captura de cuatro presuntos integrantes del bloque central Isaías Pardo, responsables del atentado ocurrido en el municipio de La Plata, Huila, que dejó como víctimas fatales a los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña, y a 32 personas heridas por la onda explosiva.

“Es un resultado supremamente valioso e importante que genera tranquilidad en los municipios del departamento del Huila. Esta acción operativa permitirá a la familia de los hermanos Trujillo Peña encontrar sosiego, al saber que los presuntos responsables del atentado ya están en manos de la justicia”, aseguró el general Triana, afirmando que todo fue en coordinación entre la Policía Nacional, el Gaula, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

Entre los capturados se encuentran alias el Negro, cabecilla del bloque central Isaías Pardo y hombre de confianza del terrorista alias Marlon; alias Karla de 19 años, segunda al mando y cabecilla financiera de la estructura; alias Dani, presunto coordinador logístico, y alias Yerli, integrante del grupo armado.

Alias el Negro tiene una trayectoria criminal de más de diez años y sería responsable de homicidios selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y transportadores en varios municipios del Huila.

Por su parte, alias Karla es señalada como la autora intelectual del atentado contra los hermanos Trujillo Peña y de mantener bajo amenaza a los comerciantes de la región.

El operativo se llevó a cabo en la vía que comunica los municipios de La Argentina y La Plata, en el departamento de Huila, cuando los capturados se movilizaban en un vehículo blindado.

El general Triana resaltó que se trata de “un trabajo de inteligencia e investigación criminal muy profesional” que permitió entregar resultados tangibles contra los responsables de los hechos que han afectado la seguridad del Huila.