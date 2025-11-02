Muere asaltante herido por un uniformado que evitó un hurto en el centro de Manizales

Manizales

El coronel Dave Anderson Figueroa confirmó ayer que cerca de la 1:20 de la tarde de este sábado en la carrera 21 con calle 20, en el Centro de Manizales, se iba a presentar un hurto. “ Un policía que estaba de civil observó como a un hombre lo iban atracar o al parecer quitar un dinero y frustró este hecho delincuencial. El asaltante resultó herido”, dijo el coronel.

Al parecer, se trataría de un intento de hurto, posiblemente un fleteo, que la Policía frustró con una rápida reacción.

Al presunto fletero le provocaron una herida de bala en el abdomen, lo atendieron miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos y debieron trasladarlo de urgencia a la Clínica Avidanti y en las últimas horas se registró su deceso.

Al parecer la víctima era un mensajero que tenía en su poder cerca de 20 millones de pesos

Noticia en desarrollo