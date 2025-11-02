Este lunes 03 noviembre saldrá ayuda humanitaria de Colombia a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Desde Cartagena avanza el cargue del buque ARC Victoria de la Armada de Colombia, que llevará más de 240 toneladas de asistencia humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa.

La operación es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con la Cancillería, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Naval del Caribe, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.

¿Qué incluye la ayuda que se enviará a Cuba y Jamaica?

Según detallaron las entidades, se enviarán más de 22 toneladas de kits humanitarios a Jamaica, entre los que encuentran alimentos, de aseo personal, juegos de sábanas, así como toldillos, toldillos, leche UHT, agua y combustible.

El buque zarpará el próximo lunes 03 de noviembre con destino a Cuba.

La UNGRD agradeció a través de sus redes sociales de manera especial el apoyo de la policía Nacional a través del grupo Ponalsar, que fue clave en la logística para el cargue de la asistencia humanitaria que se enviará a Cuba.

Según reportes oficiales, el paso de huracán, que ya se aleja del mar Caribe, dejó al menos 19 muertos en Jamaica. Las autoridades cubanas informaron, por su parte, que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

La fuerza y la capacidad destructiva de este huracán se intensificó debido al cambio climático provocado por la actividad humana, según un análisis del Imperial College de Londres.