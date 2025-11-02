Jhon Arias y Yerson Mosquera se quedaron sin técnico en el Wolverhampton

Wolverhampton, equipo de los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera pasa un mal momento en la Liga inglesa. Este fin de semana sumó una nueva derrota, luego de que el Fulham lo venciera 3-0, resultado que le costó la salida del equipo al entrenador Vitor Pereira.

Esta derrota fue la gota que rebosó la paciencia de los directivos de los Wolves, para ratificar la destitución del portugués. En esta temporada el conjunto no ha podido ganar ni un solo partido, en 10 fechas acumula ocho derrotas con marcadores abultados y dos empates.

Hace pocas horas el club oficializó la decisión con un sentido mensajes a través de sus redes sociales. “Los Wolves se han separado de su entrenador Vitor Pereira, después de un inicio de temporada 2025/26 sin victorias. Tras su llegada a Molineux el pasado diciembre, Pereira y sus entrenadores tuvieron un impacto inmediato, guiando al equipo a una exitosa segunda mitad de la campaña de la Premier League”, inició diciendo el comunicado del Wolverhamton.

También agradecen por su trabajo y explican: “Sin embargo, los resultados y el desempeño durante este período han estado por debajo de los estándares aceptables, y como resultado se consideró necesario un cambio de liderazgo. Los ocho miembros del cuerpo técnico de Pereira también han abandonado el club”.

Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.



We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux. — Wolves (@Wolves) November 2, 2025

De momento, los encargados de dirigir a los Wolves como interinos serán James Collins, entrenador del equipo Sub-21 y Richard Walker, técnico de la Sub-18, quienes asumirán la riendas del club en el que juegan los colombianos, mientras se tiene claridad en quién será el reemplazo de Vitor Pereira.

Al próximo director técnico de Wolverhampton le espera mucho por trabajar y corregir, ya que afrontará la crisis del club que solo tiene 2 puntos en la Premier League y se encuentra en zona de descenso.

Con Vitor Pereira, Jhon Arias disputó 12 partidos con el club inglés, sin poder sumar goles y asistencias. Por su parte, Yerson Mosquera sumó seis presentaciones.