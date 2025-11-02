El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales sofocó un conato de incendio en el centro de Manizales
La contingencia ocurrió en un asadero de pollos ubicado en la carrera 20 con calle 20
Manizales
Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos adelantaron el control de riesgos y entregaron recomendaciones a los propietarios y administradores del establecimiento comercial.
“Reportan un incendio en un asadero de pollos, llegamos con un carrotanque y controlamos un incendio en una chinea donde se originó esta conflagración. El incendio está confinado en la chimenea y por fortuna no se pasó a la infraestructura de la parte de abajo del local comercial”, explicó Carlos Iván Arévalo , subcomandante de Bomberos de Manizales
Se cree que la temperatura de la chimenea fue el origen de este incendio