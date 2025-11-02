El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales sofocó un conato de incendio en el centro de Manizales

Manizales

Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos adelantaron el control de riesgos y entregaron recomendaciones a los propietarios y administradores del establecimiento comercial.

“Reportan un incendio en un asadero de pollos, llegamos con un carrotanque y controlamos un incendio en una chinea donde se originó esta conflagración. El incendio está confinado en la chimenea y por fortuna no se pasó a la infraestructura de la parte de abajo del local comercial”, explicó Carlos Iván Arévalo , subcomandante de Bomberos de Manizales

Se cree que la temperatura de la chimenea fue el origen de este incendio