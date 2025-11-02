El Centro Democrático convoca a más de 1.500 boyacenses en Tunja para hablar de país

En un evento que superó las expectativas de convocatoria, más de 1.500 personas asistieron este fin de semana al conversatorio organizado por el Centro Democrático en el Club Comfaboy de Tunja, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador boyacense Ciro Ramírez Pinzón dialogaron sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales del país.

El expresidente @AlvaroUribeVel hace su ingreso al auditorio de @comfaboy para dar inicio a su Conferencia. Cerca de 1000 personas le dieron la bienvenida. pic.twitter.com/8gFew16hKw — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 1, 2025

El encuentro, que contó con una nutrida participación de ciudadanos de diferentes municipios del departamento de Boyacá y de Cundinamarca, fue abierto por el senador Ciro Ramírez, quien destacó la importancia de fortalecer la presencia del partido en Boyacá y promover el diálogo directo con las comunidades. «...Estamos aquí para escuchar, para construir y para defender los principios democráticos que nos unen como colombianos...», afirmó el congresista.

Ampliar

Ramírez subrayó que el objetivo del conversatorio era generar un espacio de reflexión sobre las políticas públicas que han marcado el rumbo del país en los últimos años y analizar los retos actuales. «...Boyacá necesita ser escuchada en Bogotá. Por eso seguimos recorriendo el territorio, escuchando las preocupaciones de la gente, desde el campo hasta las ciudades...», expresó.

Gracias a la ciudadanía de Tunja y Boyacá por participar en este conversatorio lleno de ideas y propuestas para el futuro de nuestra región.

Escuchar sus voces nos impulsa a seguir construyendo juntos una democracia más fuerte rumbo al 2026.#AlvaroUribeVelez #Colombia pic.twitter.com/EhXIF6qJwq — Ciro Alejandro Ramirez (@CIROARAMIREZ) November 2, 2025

Durante su intervención inicial, el senador enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y fortalecer el liderazgo político en las regiones. «...Queremos que los boyacenses participen activamente en la construcción de soluciones, que sientan que el Congreso está cerca de ellos...», puntualizó Ramírez, recibiendo un fuerte aplauso del público.

El momento central del evento estuvo a cargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien abordó temas relacionados con la seguridad, la economía y la situación política del país. «...Colombia necesita confianza para producir y trabajar. No podemos permitir que el odio divida a los colombianos ni que la inseguridad vuelva a ser el pan de cada día...», señaló Uribe ante un auditorio.

Ampliar

Uribe también hizo referencia a la importancia de defender la democracia y las libertades individuales, pilares que, según él, deben mantenerse como base del desarrollo nacional. «...La libertad no es un lujo, es una responsabilidad. Si la perdemos, perdemos la posibilidad de construir un país justo y próspero...», agregó.

El exmandatario se refirió además a las condiciones económicas actuales, planteando la necesidad de incentivar la inversión y apoyar al sector productivo. «...Debemos volver a una política que premie el esfuerzo, que respalde al campesino, al empresario y al joven emprendedor. Solo así lograremos un país de oportunidades reales...», enfatizó.

En varios momentos de su discurso, Uribe Vélez insistió en la importancia de la participación ciudadana y del diálogo político como herramientas para fortalecer la institucionalidad. «...No podemos quedarnos callados ante los problemas. La democracia se defiende participando y proponiendo...», manifestó, mientras los asistentes respondían con aplausos.

Tras la intervención del expresidente, el senador Ciro Ramírez retomó la palabra para agradecer la presencia de Uribe Vélez y de los cientos de asistentes que llenaron el recinto. «...Este evento demuestra que en Boyacá hay un movimiento ciudadano comprometido con el futuro del país. La respuesta de la gente nos motiva a seguir trabajando con más energía...», señaló.

Ramírez destacó que la asistencia superó las expectativas iniciales y que la jornada permitió recoger inquietudes sobre empleo, seguridad, desarrollo rural y apoyo al emprendimiento. «...Cada conversación nos deja tareas. Lo importante es transformar las preocupaciones en propuestas concretas para el Congreso y para las instituciones locales...», expresó.

En el cierre del encuentro, el dirigente boyacense Edward Triana tomó la palabra para resaltar el compromiso del Centro Democrático con el diálogo ciudadano. «...Este tipo de espacios son fundamentales para acercar la política a la gente. Lo que hoy se vivió en Tunja es una muestra de participación democrática y respeto por las ideas...», comentó.

Triana señaló además que la masiva asistencia refleja la vigencia del debate político y el interés de la comunidad por informarse y participar. «...Más allá de las diferencias, lo importante es que los ciudadanos estén presentes, escuchen, pregunten y sean parte de las decisiones que afectan su futuro...», añadió.

El evento finalizó con un mensaje conjunto de gratitud y compromiso. Ramírez, Uribe y Triana coincidieron en que Boyacá debe seguir siendo ejemplo de civismo y participación. «...Seguiremos trabajando para que estos espacios se multipliquen en todo el departamento...», concluyó Ramírez.

La jornada cerró en medio de aplausos y con la promesa de realizar nuevos encuentros en municipios como Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, donde se espera continuar con el diálogo sobre los principales temas de interés nacional.