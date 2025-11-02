Denuncian entrega de contrato ‘a dedo’ entre RTVC, Benedetti y empresa productora de eventos

Colombia

El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, denunció a través de su cuenta de X que una empresa productora de eventos firmó un contrato por 8mil millones de pesos, sin llevarse a cabo una licitación previa, con RTVC.

De acuerdo con la denuncia, dicho contrato se firmó con la la empresa Ave Fénix Entretenimiento SAS, propiedad del empresario Ricardo Leyva, para la realización de una muestra cultural que se llevará a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre en Santa Marta, esto en el marco de la cumbre de la CELAC.

“El veintitanto de octubre de este año, una de las empresas de Ricardo Leiva de nombre Ave Fénix Entretenimiento SAS, suscribió un contrato por 8 mil millones de pesos con la RTVC, a dedo, sin licitación, sin invitar a otros oferentes para la organización de una muestra cultural, una especie de concierto en Santa Marta en el marco de la cumbre de la CELAC”.

Advirtió además Enciso que al menos desde abril de este año, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le habría pedido a RTVC que suscribieran un convenio interadministrativo con el fin de trasladar más de 80 mil millones de pesos, para realizar este tipo de eventos.

“Pero además tengo pruebas que demuestran cómo desde por lo menos abril de este año, ya con Benedetti como ministro, el Ministerio del Interior le había pedido a la RTVC suscribir un convenio interadministrativo para trasladarle 88 mil millones de pesos para la realización de este tipo de eventos”.

A propósito el ex secretario de Transparencia hizo un llamado a los entes de control y a la Corte Suprema de Justicia, para que inicien investigaciones de manera inmediata sobre estos hechos.