CosechArte: sabor, arte y tradición unen a Boyacá

Familias y visitantes disfrutaron del tercer día del festival con gastronomía, danza, tejidos y la TurmaRunning, celebrando el talento local y la riqueza cultural del campo boyacense.

FICC - CULTURA

El tercer día de CosechArte reunió a familias boyacenses y visitantes en un ambiente lleno de alegría, arte y tradición. Desde temprano, los asistentes recorrieron los hangares del festival, disfrutando de muestras gastronómicas, expresiones artísticas y actividades culturales que resaltan el espíritu del campo y la identidad local. La jornada combinó diversión, aprendizaje y orgullo regional, consolidando a CosechArte como un espacio para toda la familia.

En el marco del festival se llevó a cabo la semifinal y gran final del Primer Concurso Gastronómico “María Paulina García”. Los finalistas Proa, Tunjapón y Enigma desplegaron su creatividad con productos locales como rubas, nabos, habas, cúrcuma, queso Paipa y siete cueros. El jurado evaluó técnica, sabor e identidad culinaria, destacando la preservación de la tradición junto con innovaciones contemporáneas. Proa se llevó el primer puesto, Tunjapón el segundo y Enigma el tercero.

La programación artística también brilló con la presentación del grupo argentino Mainumby Arte Ballet, que mostró danzas tradicionales del sur del continente, y con la Master Class infantil de Café La Conserva, que enseñó a los más pequeños sobre el cultivo y preparación del café. Además, el Diálogo de Saberes en Tejeduría unió a comunidades de Boyacá, México y Panamá, demostrando que el tejido es un lenguaje cultural que narra historias de los pueblos.

La jornada deportiva estuvo marcada por la segunda edición del TurmaRunning, donde niños y adultos participaron en una carrera llevando un bulto de papa al hombro, homenajeando el esfuerzo del trabajo campesino. Entre gastronomía, arte, danza y deporte, CosechArte reafirmó su papel como vitrina cultural y espacio de encuentro familiar, celebrando las raíces, la creatividad y el talento boyacense.

