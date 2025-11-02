Capturan a disidentes de las Farc vinculados con amenazas a la gobernadora del Tolima

Tolima

En las últimas horas, las autoridades capturaron en la zona rural del municipio de Rovira a dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, responsables de las amenazas contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Así lo informó, a través de su cuenta personal de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El alto funcionario indicó que el operativo fue realizado en la vereda Tuamo de Rovira por tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y personal de la Policía Nacional.

“Se incautaron armas cortas, escopetas y munición de varios calibres, afectando su capacidad criminal. Este resultado fortalece la seguridad institucional en el Tolima y envía un mensaje: ningún grupo criminal intimidará a las autoridades legítimamente elegidas ni a ningún colombiano”, manifestó el ministro Sánchez.

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa reveló que continúan las operaciones de la fuerza pública en la región para desarticular estas estructuras de las disidencias.

Las capturas se producen una semana después de que se conoció que las disidencias al mando de alias Calarcá, al parecer con su Frente Joaquín González, planeaban un atentado con explosivos en contra de la gobernadora del Tolima.