Atentan contra el presidente del Concejo de Hobo autoridades investigan posibles amenazas previas

Neiva

El presidente del Concejo Municipal de Hobo, Víctor Arley Chavarro, resultó herido tras un ataque armado ocurrido en un establecimiento comercial de su propiedad. Su estado de salud es estable, según el primer parte médico entregado por el centro asistencial donde fue atendido.

El hecho se presentó cuando el dirigente político se encontraba atendiendo su negocio, dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, en compañía de otra persona. Al parecer hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabra abrieron fuego contra los presentes. Las víctimas fueron auxiliadas rápidamente y trasladadas a un hospital cercano.

El alcalde del municipio de Hobo Yhon Mora Lizcano, comento que “estamos investigando quienes fueron las personas, que atentaron contra el cabildante y cuáles son las causas del hecho, que por poco pierde la vida el servidor, las primeras versiones indican que el ataque podría estar relacionado con amenazas que venían recibiendo varios miembros del Concejo”.

Cabe recordar que semanas atrás algunos cabildantes denunciaron haber sido intimidados. A través de redes sociales, un sujeto habría enviado mensajes amenazantes a los cabildantes, exigiéndole no apoyar un proyecto en comisión, bajo advertencias contra la vida de los demás integrantes de la corporación.