Violencia tras partido de fútbol en Guadalupe deja un joven muerto y dos capturados

Una jornada deportiva que pretendía ser de integración terminó en tragedia en el municipio de Guadalupe, Huila. En medio de un partido de fútbol aficionado, se presentó una riña que dejó como saldo un joven muerto y dos personas capturadas. Los hechos ocurrieron en el centro recreacional Manzanares, donde la violencia se desató por diferencias entre los jugadores.

Según Carlos Téllez, coronel de policía Huila. Comentó que “el reporte policial, la discusión en el campo se salió de control cuando familiares intervinieron y la confrontación física escaló rápidamente. La víctima, un joven de 20 años, recibió heridas con arma blanca y un arma traumática, las cuales le causaron la muerte en el lugar de los hechos, ante la mirada atónita de los presentes”.

La rápida acción de la Policía, apoyada en el llamado de los testigos y la implementación del plan candado, permitió ubicar y capturar a los presuntos responsables del homicidio. Se trata de dos hombres, padre e hijo, quienes fueron señalados por la comunidad como autores materiales de la agresión mortal.

Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio, mientras avanza la investigación. Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia y al manejo pacífico de los conflictos, recordando que un momento de ira puede arruinar vidas y destruir familias enteras.