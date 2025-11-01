Un bus se incineró mientras cubría la ruta San Andrés - Guaca en Santander. Foto: Suministrada

Bucaramanga

Los pasajeros del bus de la empresa Cotrans, que cubría la ruta San Andrés - Guaca, vivieron tremendo susto luego de que el vehículo, por fallas mecánicas, empezara a prenderse en fuego.

Los hechos se presentaron en la mañana de este sábado, cuando el vehículo de placas XUJ937 pasaba por el kilómetro 51+138, sector del Puente Primero y una de las llantas traseras se explotó, generando de manera inmediata el fuego.

Por suerte, el conductor del vehículo logró estacionarse y todos los pasajeros se pudieron bajar antes de que el bus se prendiera en fuego en su totalidad.

Las autoridades de socorro llegaron hasta el punto para atender la situación y avanzan las investigaciones para confirmar qué habría generado esta emergencia.