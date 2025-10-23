El cine de terror se hace presente en este mes con “Octubre Prohibido”

Este mes, el miedo tiene nombre propio: “Octubre Prohibido”, la nueva propuesta cinematográfica y experiencial que convierte el terror en un fenómeno colectivo. Creado por The G Seven, este proyecto transforma las salas de cine en escenarios de investigación paranormal, donde la ficción y la realidad se cruzan bajo una misma advertencia: “Demasiado intenso para verlo solo”.

Bajo un concepto que mezcla narrativa transmedia, misterio y cultura pop, “Octubre Prohibido” presenta dos expedientes cinematográficos “Noise: Sonidos del más allá” y “No Entres”, acompañados por los Guardianes Paranormales, un grupo de investigadores, exorcistas y especialistas que contextualizan cada historia desde la perspectiva de lo inexplicable.

Iniciamos con “Noise: Sonidos del más allá” (Noijeu) un thriller de suspenso y terror de Corea, donde Una mujer con un impedimento auditivo que se ve perseguida por sonidos relacionados con la desaparición de su hermana y la presencia de un espíritu malévolo. Esto conduce a un oscuro secreto y a la revelación de una misteriosa entidad.

Dirigido por Kim Soo-jin y protagonizado por Lee Sun-bin, Kim Min-Seok, Han Soo-a “Noise: Sonidos del más allá”, fue analizado por Isabel Goyeneche, la Investigadora del Misterio; Ayda Luz Valencia, la Sensitiva del Más Allá; Obispo Cristian Piedrahita, el Exorcista; y Alexander Torres, el Cazador de Sombras, son los expertos que guiarán esta travesía entre el cine y lo oculto.

En dialogo con Ayda Luz Valencia, sobre lo que escuchamos al rededor sin explicación dice a Caracol Radio, “los ruidos son muy sugestivos, nuestro sistema nervioso central que es donde tenemos el comando general, esa CPU donde oprimamos todos los botones, y cuando tenemos estímulos auditivos, empieza a operar en nuestro cerebro una cantidad de procesos que hacen que nuestro cuerpo físico de señales, siempre hay mecanismo de defensa”

Por su parte Isabel Goyeneche sobre estos ruidos inexplicables comenta, “estos son fenómenos de voces o sonidos filtrados a través de una grabación, por medio de ondas de sonido, partimos del hecho de que todos somos energía y se generan las ondas que se convierten en voz, por tanto, en los otros planos dimensionales sucede de la misma forma y por eso es viable que podamos comunicarnos con entidades ya sean espirituales o biológicas de otros planos, por medio de este fenómeno de voz”.

El thriller psicológico coreano “Noise: Sonidos del más allá” es sobre una mujer con pérdida auditiva que empieza a percibir sonidos imposibles relacionados con la desaparición de su hermana. Una experiencia extrema que convierte al espectador en víctima directa del terror sonoro. “El peligro no está en lo que ves, sino en lo que oyes.” se estrena el 23 de octubre en salas de cine colombianas distribuida por The G Seven.