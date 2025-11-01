Preocupan violaciones de derechos humanos y presencia de grupos armados en el Huila

Neiva

Durante una visita a los territorios del sur y occidente del Huila, la Defensoría del Pueblo evidenció una compleja situación de derechos humanos que afecta gravemente a las comunidades. Las autoridades locales y regionales, junto con los habitantes, manifestaron su preocupación por la falta de presencia institucional y solicitaron una intervención urgente del Gobierno Nacional para fortalecer la inversión social y garantizar la protección de la población civil.

Según Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, expreso que “hago un llamado prioritario y urgente al Gobierno Nacional para que se brinde un respaldo institucional efectivo en la región. Señaló que la inversión social no puede depender de procesos largos y burocráticos que retrasen la acción del Estado, sino que debe traducirse en medidas concretas que contrarresten el control de los grupos armados ilegales y fortalezcan la legitimidad de las instituciones públicas en los territorios más afectados.

Con preocupación, el organismo ha advertido graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que impactan a toda la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Estos menores están siendo víctimas del reclutamiento forzado, la interrupción de su derecho a la educación y otras formas de violencia, que se han incrementado en los últimos meses en diferentes municipios del departamento.

Asimismo, se reportan múltiples casos de amenazas y constreñimiento contra líderes y lideresas comunales, quienes, a pesar del riesgo, continúan defendiendo los derechos de sus comunidades. La Defensoría del Pueblo mantiene siete alertas tempranas vigentes en el Huila, que advierten sobre la expansión de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias del Estado Mayor Central de la línea de “Mordisco”, así como nuevas incursiones del ELN y otras estructuras que buscan consolidar su presencia en esta zona del país.