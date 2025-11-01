Pitalito fortalece el cuidado ambiental con manejo técnico del arbolado urbano

NEIVA

La Alcaldía de Pitalito, a través de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, desarrolla una intervención controlada del arbolado urbano en distintos espacios públicos. Estas acciones buscan preservar la integridad de la ciudadanía y mantener el equilibrio ecológico en zonas estratégicas del municipio.

Actualmente, los trabajos se concentran en el parque La Presentación, donde se adelantan labores de poda preventiva y manejo forestal especializado. Estas intervenciones hacen parte de un plan ambiental integral que se extenderá también al parque del Café, priorizando la conservación de especies valiosas para el paisaje urbano.

Según, Oscar Mauricio Guacaneme- jefe de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, comento que “el proceso cuenta con el acompañamiento técnico de la Comisión de Árboles, integrada por la CAM, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y expertos forestales. Esta articulación garantiza que todas las labores se realicen con criterios técnicos, minimizando el impacto ambiental y respetando la normatividad vigente”.

Con este esfuerzo, la administración municipal reafirma su compromiso con una ciudad segura, ambientalmente responsable y armónica. Pitalito avanza hacia una gestión verde, donde la planificación, el cuidado de los árboles y la conciencia ambiental van de la mano con el bienestar colectivo.