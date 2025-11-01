Les pregunto si creían en Dios y lo mató en el sector del Cable de Manizales

Manizales

Los uniformados de la Policía fueron alertados por la central de radio sobre una riña, en la carrera 23 con calle 65 en vía pública del barrio El Cable, de manera inmediata se trasladaron a verificar dicha información; al llegar al lugar indicado, encontraron a un ciudadano tendido sobre la vía, al parecer con heridas en su cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante, de inmediato lo trasladaron al hospital más cercano donde infortunadamente falleció recibiendo asistencia médica.

Según informaciones reveladas en el juicio está persona pidió candela a unos jóvenes les preguntó si creían en Dios y ante respuestas relacionadas con creencias de carácter universal atacó a un joven de 27 años y lo hirió

“ La ayuda de los testigos del hecho fue clave para saber que “Luis”, natural de Medellín, se le acercó al joven de 27 años fallecido y sin mediar palabra lo lesionó y una vez cometió el ilícito huyo en un vehículo de servicio público, tipo taxi, por tal motivo toda la capacidad investigativa de la Policía Nacional se activó por medio del “Plan candado”, con el fin de localizar al automotor.”, Coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana.

Minutos más tarde, hallaron el vehículo en el barrio Aranjuez y el conductor del mismo, manifestó que transportó a esta persona hasta “Puerto Paz”; el seguimiento por medio del Circuito Cerrado de Televisión permitió evidenciar que este sujeto había ingresado a una de las residencias del sector.

Con las características dadas a las patrullas, lo encontraron, y le hallaron el arma cortopunzante, además su vestimenta tenía manchas, al parecer de “sangre” y los testigos lo señalaron como responsable.

“La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él, le dieron a conocer los derechos como persona capturada por homicidio, siendo dejado a disposición de las autoridades judiciales correspondientes quienes serán los que definan su situación penal. Al verificar en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), “Luis” presenta registros como indiciado por receptación y hurto calificado. “, dijo el coronel

En lo corrido del año se han capturado 2.155 ciudadanos por orden judicial y en flagrancia, de los cuales 60, han sido por el delito de homicidio.