Jorge Velosa vuelve con “En el campo todo sirve”, una rumba contriada que renueva la carranga

El maestro Jorge Velosa regresa con una propuesta sonora fresca y profundamente campesina: «En el campo todo sirve», una composición que combina su poética rural con los sonidos del country, en lo que él mismo ha llamado una «rumba contriada». La canción, interpretada junto a los Carrangueros del 25, busca tender puentes entre los universos campesinos de distintas latitudes, mostrando cómo la música popular puede ser un espacio de encuentro y experimentación sin perder su identidad.

Con letra de Velosa y música compartida con Marco Villarreal, la pieza une instrumentos tradicionales como el tiple y la guacharaca con la guitarra y el requinto, que dialogan con ritmos del «primo gringo». El resultado es un sonido novedoso, alegre y profundo, que conserva la esencia de la carranga mientras amplía sus horizontes. “En el campo todo sirve” se convierte así en una declaración artística: un llamado a valorar lo que la vida rural enseña sobre el aprovechamiento, la creatividad y el respeto por la tierra.

En sus versos, Velosa exalta la lógica del campo, donde nada se desperdicia y cada objeto tiene un propósito. Elementos cotidianos como la cabuya, la vela o el tizón se transforman en símbolos poéticos que reflejan la sabiduría campesina y una filosofía de vida que contrasta con la lógica urbana del consumo. «...El campo no es solo un lugar físico —parece decir Velosa—, es una manera de entender el mundo, de convivir y resistir...».

Grabada en Groove Studios bajo la producción artística de Marco Villarreal, esta nueva entrega reafirma la vigencia de Velosa y su grupo. Con “En el campo todo sirve”, los Carrangueros del 25 demuestran que la carranga puede reinventarse sin perder su raíz. Es una invitación a bailar, pensar y celebrar la vida rural, esa que con su ritmo pausado y sabiduría infinita sigue inspirando a Colombia y al mundo.