Neiva

Durante el procedimiento, fue capturado el conductor del automotor, quien manifestó a las autoridades que le habrían ofrecido la suma de tres millones de pesos por trasladar el cargamento hasta la capital del país. En el registro se hallaron cerca de 1.700 kilos del estupefaciente, distribuidos bajo la modalidad de “ocultamiento” entre la carga principal.

Gustavo Petro, presidente de los colombianos, comento que “Se incauta 1,7 toneladas en cannabis en Neiva, está sustancia ya no aparece como peligrosa en el listado de Naciones Unidas, pero el Congreso se ha negado a legalizarla, con lo cual se vuelve muy rentable por su alto precio, y en vez de ser un producto campesino y agroindustrial de exportación, queda es como una mercancía cuyos traficantes generan muerte y ganancias para la mafia”.

Además del decomiso de la droga, se logró la incautación del vehículo, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Las autoridades indicaron que el camión portaba distintivos con el logotipo circular y el nombre Ford Mustang acompañado de la figura de un caballo.

El alucinógeno era transportado en un vehículo tipo camión que cubría la ruta Cali – Bogotá. Con este resultado, las autoridades reafirmaron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, destacando la importancia de los controles viales y la cooperación ciudadana para contrarrestar el transporte de sustancias ilícitas en las carreteras del departamento del Huila.