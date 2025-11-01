El Joropódromo 2025 llenará de baile y tradición la Avenida 40 de Villavicencio

Villavicencio se prepara para vivir una de las jornadas más vibrantes del año. Este sábado 1 de noviembre, la Avenida 40 se convertirá en una gigantesca pista de baile al aire libre con la realización del 24° Joropódromo, evento central del 57° Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín, una de las celebraciones culturales más emblemáticas de los Llanos Orientales.

Desde las 10:00 de la mañana, más de 1.537 parejas llenarán las calles con zapateos, escobillados y balseos que harán vibrar a propios y visitantes al ritmo del joropo, ese género que combina la fuerza del zapateo con la elegancia del coleo y el amor por la sabana. En total, serán 209 grupos los que desfilarán y competirán en 13 categorías, desde los más pequeños —niños de 7 años— hasta los adultos mayores, demostrando que el joropo es una herencia viva que se transmite de generación en generación.

El recorrido mantendrá su ruta tradicional por la Avenida 40, partiendo desde Frutimax (frente a Unicentro) y llegando hasta el Hotel Estelar, en medio de una multitud que año tras año se congrega para aplaudir el talento llanero. La ciudad entera se viste de fiesta: los colores de los trajes típicos, el sonido del arpa, el cuatro y las maracas se mezclan con el fervor del público en un espectáculo que reafirma el orgullo por la identidad llanera.

La premiación se llevará a cabo el mismo día en la tarima principal de Villacentro, donde se entregará una bolsa total de $455 millones en reconocimientos. En total, serán 65 grupos ganadores los que recibirán distinciones, con especial énfasis en los cinco primeros lugares de cada categoría. Esta ceremonia promete ser una celebración de ritmo, talento y sentimiento llanero, en la que los aplausos y los vivas se mezclarán con el compás del arpa.

Jurados de lujo garantizarán la transparencia y calidad del Joropódromo 2025

El jurado del Joropódromo 2025 estará integrado por expertos en danza, folclor y cultura llanera, seleccionados cuidadosamente por la organización del Torneo Internacional del Joropo. Se trata de profesionales con una sólida trayectoria académica y artística, encargados de evaluar las presentaciones con criterios técnicos y artísticos que garanticen imparcialidad, objetividad y transparencia.

Durante todo el recorrido, los grupos serán acompañados por un equipo de monitores de recorrido, quienes observarán el desplazamiento, la organización y la ejecución de cada baile. Su labor será asegurar que las parejas mantengan el ritmo, la energía y la coordinación de principio a fin, preservando el orden y la esencia del evento.

Aunque las deliberaciones del jurado serán secretas, todas las decisiones quedarán registradas en un acta oficial. En caso de presentarse algún imprevisto, la organización podrá designar reemplazos que cumplan con los mismos estándares de experiencia y conocimiento, para mantener la transparencia y credibilidad del proceso.

Ritmo, creatividad y expresión: así son los criterios de evaluación para los grupos del Joropódromo 2025

El Joropódromo no es solo un espectáculo visual y sonoro: es una competencia exigente, donde la tradición se encuentra con la técnica. Los grupos serán calificados bajo criterios específicos que reflejan la riqueza del baile llanero. Entre ellos se destacan:

Ritmo, coordinación y acoplamiento (30%): Se evalúa la precisión de los movimientos y la armonía entre los integrantes.

Se evalúa la precisión de los movimientos y la armonía entre los integrantes. Originalidad y creatividad en la coreografía (15%): Se premiarán propuestas frescas que respeten la esencia del joropo.

Se premiarán propuestas frescas que respeten la esencia del joropo. Desplazamiento permanente (20%): Se garantiza que el baile mantenga su vitalidad durante todo el recorrido.

Se garantiza que el baile mantenga su vitalidad durante todo el recorrido. Expresión facial, corporal y destreza (15%): Se destaca la conexión emocional con el público.

En la categoría de Juegos Coreográficos Tradicionales Llaneros, también se valorarán aspectos como el traje típico (20%), la creatividad temática (30%), el desplazamiento grupal (20%) y la expresión artística (20%).