Cartagena Festival de Música inicia nueva etapa y celebra 20 años

La vigésima edición del Cartagena Festival de Música, que se realizará del 4 al 12 de enero de 2026, será una oportunidad de celebrar dos décadas de excelencia artística, formación y proyección internacional y, por otro lado, de establecer nuevos puentes hacia el futuro.

La temática central de esta nueva edición será El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populares y tendrá dos caras complementarias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por una parte, se planteará un recorrido por las obras de los principales compositores del canon clásico, empezando por el barroco y llegando hasta el romanticismo temprano. El programa se complementará con piezas de autores que usualmente se asocian con las escuelas nacionalistas, especialmente del este y el norte de Europa.

El programa de la vigésima edición del Cartagena Festival de Música fue diseñado por Antonio Miscenà, quien ejerció durante catorce años como director artístico y, gracias a su curaduría enfocada en una temática específica, consolidó al festival como uno de los más importantes de Latinoamérica.

El Cartagena Festival de Música honra con gratitud la dedicación y la huella que Antonio Miscenà deja en nuestra memoria colectiva.En este periodo de transición que culminará con la vigésima edición del festival,Julio Reyes Copello ejercerá como productor ejecutivo.

En la edición de 2027, el multipremiado músico colombiano, ganador de 14 premios Grammy latinos y anglo, asumirá la dirección artística del Cartagena Festival de Música.

“Cartagena siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi vida y, desde que pensé en devolverle a Colombia mucho de lo que he aprendido, esta ciudad siempre ha estado en mi mente. Cartagena es la vitrina de Colombia, en ella los colombianos tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo la mejor versión de nuestra experiencia creativa. Y por eso es un absoluto privilegio unirme al Festival en este contexto”, asegura Reyes Copello.

El artista dice que la columna personal de su trabajo como productor siempre ha sido la música clásica, pues se formó como pianista y compositor en este campo. Luego, descubrió que su camino estaba en poder aproximar los elementos de estos repertorios a públicos más extensos.

En el XX Cartagena Festival de Música también se interpretarán obras de compositores latinoamericanos, como los argentinos Carlos Guastavino y Alberto Ginastera, el cubano Ernesto Lecuona y de autores colombianos, entre los que sobresalen Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo, entre otros.

Además, se reservará un espacio para la ópera italiana con un concierto en el que se interpretarán composiciones de Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi y fragmentos de Don Giovanni, una de las óperas italianas que Mozart creó junto al libretista Lorenzo da Ponte.