Mintransporte anunció medidas para la movilidad por Torneo Internacional del Joropo, ¿cómo serán?

El Ministerio de Transporte anunció que para garantizar la movilidad de viajeros que se movilizarán hacia Villavicencio por el Torneo Internacional del Joropo y por el puente festivo del fin de semana, por esto anunciaron que se mantendrá el semáforo dinámico en el kilómetro 18, así mismo habrá restricción horaria para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas.

El transporte de carga que supere las 3.4 toneladas no podrán movilizarse en los siguientes horarios:

Viernes 3:00 p.m. – 10:00 p.m . Se priorizará la circulación en el sentido Bogotá - Villavicencio.

. Se priorizará la circulación en el sentido Bogotá - Villavicencio. Sábado 6:00 a.m. – 3:00 p.m. Se priorizará la circulación en el sentido Bogotá - Villavicencio

Se priorizará la circulación en el sentido Bogotá - Villavicencio Lunes festivo (retorno) 10:00 a.m. – 11:00 p.m. Se priorizará el paso en el sentido Villavicencio - Bogotá.

Desde el ministerio también anunciaron que el lunes festivo no se aplicará pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano con el propósito de agilizar el retorno de los asistentes al Torneo.

“Acabamos de realizar el PMU en la vía del Llano para evaluar las medidas de movilidad y garantizar que este festivo, que es cuando se realiza el torneo internacional del Joropo, un evento muy importante para toda la región, podamos garantizar la movilidad fluida y segura de las familias. Vamos a priorizar el sentido Bogotá-Villavicencio el viernes y el sábado, y el sentido Villavicencio-Bogotá el lunes festivo”, agregó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

¿Cómo funciona la medida tipo semáforo en el kilómetro 18?

En la medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kilómetro 18, se prioriza el paso dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

“La vía al Llano continúa en operación y con estas medidas buscamos que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Mantenemos el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y priorizamos los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana. Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía y asegurar la conectividad de la región.”, afirmó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

De igual manera se recomienda a los viajeros y asistentes al torneo que planifiquen sus horarios de viaje y consulten el estado del corredor, respetar las indicaciones de las autoridades y del personal de la vía, y finalmente, verificar el estado técnico del vehículo antes de salir a carretera.

Antigua vía al Llano está cerrada por derrumbes en el km18+700

La Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte reportó hacia las 10:45 de la mañana del 26 de octubre de 2025 un derrumbe de tierra debido a las fuertes lluvias en la antigua vía Bogotá-Villavicencio lo que causó el cierre total de este corredor.

La emergencia se presentó exactamente en el km18+700 en el sector de Quebrada Colorada en Pipiralito, en el departamento del Meta.