DIAN anuncia devolución de saldos a favor por declaración de renta: así se calcula y se solicita

La Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN) comenzará el proceso de devolución de saldos a favor correspondientes a la declaración de renta de personas naturales que finalizó en octubre de 2025. Los contribuyentes que pagaron de más o registraron excedentes podrán solicitar el reembolso directamente en efectivo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Qué es el saldo a favor?

El saldo a favor surge cuando los aportes y retenciones superan el valor del impuesto determinado en la declaración. En otras palabras, ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que realmente le correspondía.

En este caso, el contribuyente tiene derecho recuperar la diferencia, ya sea como la compensación de otros impuestos o mediante devolución bancaria.

De acuerdo con la DIAN, un buen porcentaje de las personas declarantes quedan con saldo a favor cada año. Para saber si existe un valor a devolver, la DIAN recomienda revisar el Formulario 210, específicamente la casilla donde se liquida el impuesto a cargo frente al total de retenciones. Si el resultado es negativo, significa que hay un saldo a favor susceptible de devolución.

Si el resultado es positivo , hay saldo a favor.

Si es cero o negativo, no hay devolución.

De acuerdo con el portal de la DIAN, el cálculo también puede hacerse a través del prevalidador tributario o directamente en el portal Muisca, donde la entidad actualiza automáticamente los datos de retenciones reportadas por terceros.

Fórmula para verificar saldo a favor

Ejemplo persona asalariada

Impuesto a cargo (casilla 93 del Formulario 210): $3.500.000

$3.500.000 Retenciones en la fuente practicadas: $4.200.000

$4.200.000 Anticipos y descuentos: $0

Cálculo:

(4.200.000 + 0) - 3.500.000 = 700.000

Saldo a favor: $700.000

$700.000 Esta persona puede solicitar a la DIAN la devolución o compensación de ese valor.

Ejemplo sin saldo a favor

Impuesto a cargo: $4.000.000

$4.000.000 Retenciones: $3.000.000

$3.000.000 Anticipos: $500.000

Cálculo:

(3.000.000 + 500.000) - 4.000.000 = -500.000

No hay saldo a favor. Debe pagar $500.000 adicionales para saldar su impuesto.

Solicitud de devolución en efectivo

Las personas tendrán dos alternativas con el saldo a favor: usar el saldo a favor para pagar los impuestos del año siguiente o solicitar la devolución del saldo en efectivo ante la DIAN.

Para solicitarlo, es importante contar con los soportes de todas las retenciones en la fuente que le realizaron durante el año o los años que quedó con saldo a favor. La DIAN revisará que tenga toda la documentación del impuesto a pagar y los certificados necesarios para garantizar que tenga derecho a ese dinero.

Los contribuyentes podrán tramitar la devolución ingresando a la plataforma transnacional de la DIAN en la opción "Solicitar devolución o compensación”. Allí deberán adjuntar los soportes exigidos —como la certificación bancaria y copia del RUT actualizado— y firmar digitalmente la solicitud.

El proceso de revisión puede tardar hasta 30 días hábiles si la declaración cuenta con firma electrónica y no tiene inconsistencias. En caso de requerir verificación adicional, el trámite puede extenderse hasta 90 días.

La DIAN reiteró que no es necesario acudir a intermediarios y que todas las solicitudes se realizan en línea, sin costos adicionales. Los contribuyentes pueden hacer seguimiento al estado de su trámite con el número de radicado asignado por el sistema.