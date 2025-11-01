Ibagué

Definido el banco que prestará los $40.000 millones para la vía de El Salado en Ibagué

La inversión permitirá mejorar las redes de alcantarillado y la malla vial entre las calles 103 y 172, en el norte de Ibagué.

Alejandro Hernández

Tolima

La Alcaldía de Ibagué eligió al Banco Popular como la entidad financiera que otorgará los recursos del empréstito por $40.000 millones, destinados a la pavimentación del corredor que conecta la calle 103 con la 172 y que beneficiará a los habitantes de El Salado, otros barrios de la comuna Siete y los corregimientos San Bernardo y San Juan de la China.

“Aquí jugaban dos factores que eran importantes para nuestra escogencia: la tasa y la oportunidad en la firma y entrega del recurso, dado que las obras deben iniciar de inmediato y los convenios deben suscribirse en el mismo sentido”, explicó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda Municipal.

El funcionario destacó que, pese a la premura, la Administración Municipal convocó a las entidades financieras de la ciudad para que presentaran sus mejores propuestas y así suscribir el empréstito.

“Algunos bancos manifestaron que los créditos que ofrecían eran preaprobados porque debían ir a comité, los cuales, para este tipo de cuantía, se organizan de manera mensual, lo que nos dejaba por fuera del tiempo que requeríamos”, agregó el secretario.

De los $40.000 millones del empréstito, $23.000 millones se destinarán a la modernización de las redes de acueducto y alcantarillado, mientras que los $17.000 millones restantes serán para la pavimentación del tramo vial, una obra clave para mejorar la movilidad en el norte de Ibagué.

Luego del desembolso, se espera que pueda lanzarse a licitación el proceso contractual para elegir el contratista encargado de mejorar esta vía.

