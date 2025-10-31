Bogotá y WWF se alían para fortalecer la protección de las 32 áreas naturales de la ciudad

Colombia

La Secretaría de Ambiente de Bogotá firmó un convenio con WWF Colombia para fortalecer la planeación, gestión y sostenibilidad del Sistema Distrital de Áreas Protegidas (SDAP), que comprende 32 zonas ecológicas entre humedales, paisajes sostenibles y parques ecológicos de montaña. Estas áreas suman más de 13.000 hectáreas de ecosistemas destinadas a la conservación y la adaptación frente al cambio climático.

“Firmamos un acuerdo muy importante con WWF para gestionar adecuadamente nuestras 32 áreas protegidas distritales. La herramienta que vamos a trabajar conjuntamente nos va a ayudar a medir nuestra efectividad en la gestión y asegurar su conectividad, con un componente social y de cambio climático muy importante”, afirmó Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

Indicadores y herramientas para la gestión ambiental

El acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) permitirá desarrollar indicadores de efectividad y conectividad ecológica y social, con el fin de mejorar la toma de decisiones sobre cada una de las áreas protegidas del Distrito.

Entre los resultados esperados se encuentran:

La estructuración y seguimiento de 32 planes de manejo ambiental.

El diseño de un vehículo financiero que integre diversas fuentes de recursos.

La reducción de la brecha económica que históricamente ha limitado la gestión ambiental.

Con ello, Bogotá busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, con planes de manejo más efectivos y una gobernanza participativa.

Gobernanza y participación ciudadana

El convenio también apunta a fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades que habitan y protegen estos territorios, promoviendo esquemas de gobernanza que integren las distintas visiones culturales y sociales.

“Esta alianza con la Secretaría de Ambiente de Bogotá permitirá posicionar a la capital como pionera en el análisis de efectividad de sus áreas y de su sistema distrital de áreas protegidas. No es un proyecto aislado, sino una expresión concreta de nuestra estrategia 2025: naturaleza sana, acción climática transformadora, gobernanza inclusiva y financiamiento sostenible”, señaló Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia.

Un paso en la estrategia ambiental de Bogotá

Esta iniciativa se suma al compromiso de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que recientemente creó la Dirección de Áreas Protegidas dentro de la Secretaría de Ambiente para reforzar la gestión y conservación de estos espacios.

“Es la primera vez que vamos a aplicar esta herramienta en una ciudad de Colombia. Le servirá muchísimo a la nueva Dirección de Áreas Protegidas, porque unas áreas bien gestionadas incrementan la biodiversidad, reducen la contaminación y hacen que Bogotá sea más resiliente al cambio climático”, agregó la secretaria Adriana Soto.

Con esta unión estratégica, Bogotá y WWF avanzan hacia un sistema de áreas protegidas más sólido y participativo, capaz de enfrentar los retos ambientales y climáticos de la capital, asegurando su bienestar ecológico y social para las futuras generaciones.