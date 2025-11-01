Autoridades garantizan movilidad en Boyacá pese a lluvias y deslizamientos

El Capitán Johnny Camilo González Muñoz, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá, informó que más de 120 uniformados se encuentran desplegados en las principales vías del departamento para garantizar la movilidad durante el puente festivo. «...Tenemos conformadas diez áreas de prevención entre el peaje Albarracín y el peaje de Tuta, donde esperamos el paso de más de 227 mil vehículos. Estas áreas están enfocadas en la prevención y el control del tránsito...», explicó el oficial.

El Capitán González señaló que los operativos incluyen el uso de radares de velocidad y controles de alcoholemia para evitar accidentes, especialmente en eventos y zonas de alta concentración vehicular. «...Queremos que los conductores sean conscientes de que no se debe mezclar la conducción con el alcohol. Nuestros policías están en las vías no solo para sancionar, sino también para orientar y acompañar a los ciudadanos...», indicó.

En cuanto a las afectaciones por las lluvias, el oficial confirmó que, aunque se han presentado deslizamientos en municipios como Oiba, en el vecino departamento de Santander, las carreteras de Boyacá se mantienen transitables. «...En este momento hay movilidad, gracias a Dios. Solo tenemos algunos pasos restringidos a un carril en sectores como la transversal del Sisga, hacia San Luis de Gaceno y El Secreto, pero hay comunicación entre Boyacá, Casanare y Cundinamarca...», precisó el Capitán González.

Finalmente, el jefe de Tránsito reiteró el llamado a los viajeros para planificar sus desplazamientos con anticipación y consultar las condiciones de las vías antes de salir. «...Recomendamos usar el numeral 767 para verificar el estado de las carreteras y tomar rutas alternas como Duitama–San Gil y Bucaramanga–Bogotá. Lo importante es que tenemos movilidad y estamos atentos para garantizar la seguridad de todos los conductores...», concluyó el Capitán Johnny Camilo González Muñoz.