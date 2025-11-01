Aumenta a 230 mil pesos el subsidio de Colombia Mayor en Boyacá

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde el 30 de octubre hasta el 14 de noviembre se realizará la entrega del nuevo monto del subsidio del programa Colombia Mayor, que ahora será de 230.000 pesos para las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75. Con este aumento, el Gobierno Nacional busca mejorar las condiciones de vida de las personas mayores más vulnerables del país, superando la línea de pobreza extrema.

El gerente regional de Prosperidad Social en Boyacá, Héctor Osbaldo Ávila, confirmó que 47.458 adultos mayores del departamento se beneficiarán con esta medida. «...Desde la Regional Boyacá, con profunda alegría les contamos que ya se hizo efectivo el aumento. El Gobierno Nacional le cumple a nuestras personas mayores...», expresó el funcionario, destacando una inversión total de 10.915 millones de pesos para el territorio boyacense.

Rodríguez Amaya resaltó que este incremento «...es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país...», en el marco del compromiso del Gobierno del Cambio con una vejez más justa y digna. La medida, establecida mediante la Resolución 02229 de 2025, garantiza además que el valor del subsidio se ajuste anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), protegiendo el poder adquisitivo de los beneficiarios.